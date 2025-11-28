Ελεύθεροι ο δικηγόρος και ο 42χρονος για την διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Δεν τους επιβλήθηκαν περιορισμοί

Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους, χωρίς να τους επιβληθεί κάποιος περιοριστικός όρος, ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκρατούμενος του, οι οποίοι συνελήφθησαν έπειτα από καταγγελία ότι εμπορεύονταν πλαστούς πίνακες γνωστών Ελλήνων ζωγράφων.

Το ελληνικό FBI πραγματοποίησε επιχείρηση στην οποία βρέθηκαν 480 πίνακες ζωγραφικής, τέσσερα πιστόλια και 370 σφαίρες.

Επίσης υπήρχαν πλαστά έργα του αναγνωρισμένου ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη, όπου τα έργα του έχουν χαρακτηριστεί μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Και οι δύο συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Μάλιστα ο δικηγόρος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν έχει σχέση με τους πίνακες, αλλά ότι ο 42χρονος ήταν εκείνος που τους του έδωσε για να τους φυλάξει.

Αναφορικά με τα όπλα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, φέρεται να υποστήριξε ότι αποτελούν οικογενειακά κειμήλια.