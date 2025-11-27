Αυτός είναι ο γνωστός δικηγόρος που συνελήφθη για υπόθεση απάτης με πλαστούς πίνακες – Ήταν καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων

Βίος και πολιτεία φαίνεται πως είναι η ζωή του γνωστού δικηγόρου που συνελήφθη από τα στελέχη της ΕΛΑΣ με την κατηγορία της εμπλοκής σε κύκλωμα που αποσπούσε χιλιάδες ευρώ από αγοραπωλησίες πλαστών πινάκων ζωγραφικής.

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας τη φωτογραφία του γνωστού δικηγόρου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διατηρεί γραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο ίδιος στο βιογραφικό του, τη δεκαετία του 1990 ήταν Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, εμφανίζεται ως «ειδικός» στη παροχή συμβουλών, σε αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ, ήταν κι ένα από τα βασικά στελέχη του κινήματος «Παραιτηθείτε» που έκανε την εμφάνισή του στη χώρα μας πριν από σχεδόν 10 χρόνια.

Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης 25 Νοεμβρίου δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών, στο πλαίσιο διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, για δοσοληψία πλήθους πλαστών πινάκων ζωγραφικής, ενώ ο 57χρονος κατηγορείται επιπλέον για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, σε επιχείρηση του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

481 έργα τέχνης – πίνακες ζωγραφικής,

2 έγγραφα – πιστοποιητικά γνησιότητας,

4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες,

370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων,

5 θήκες πιστολιών,

2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί.

Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ένας επιχειρηματίας κατήγγειλε τον δικηγόρο την απάτη.

Ειδικότερα, ο άνδρας αποκάλυψε ότι έδωσε 300.000 ευρώ στον 57χρονο για να πάρει ράβδους χρυσού. Όμως, όπως αποδείχθηκε οι ράβδοι χρυσού ήταν ψεύτικες. Τότε του είπαν να μην ανησυχεί γιατί θα πληρωνόταν με ακριβούς πίνακες ζωγραφικής.

Έτσι και έγινε, όμως και οι πίνακες αποδείχθηκε πως τελικά ήταν πλαστοί.