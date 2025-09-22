iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Συνελήφθησαν δύο άτομα που έριχναν απόβλητα από φορτηγό

Κατασχέθηκε το όχημα

Ελευσίνα: Συνελήφθησαν δύο άτομα που έριχναν απόβλητα από φορτηγό
DEBATER NEWSROOM

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, 2 άτομα, ηλικίας 56 και 55 ετών, για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε περιοχή της Ελευσίνας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 18-9-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε περιοχή της Ελευσίνας για τη απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι να απορρίπτουν από φορτηγό στερεά απόβλητα στην εν λόγω τοποθεσία.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν, προσήλθε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος ενώ το εν λόγω φορτηγό κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

