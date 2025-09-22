Ελευσίνα: Συνελήφθησαν δύο άτομα που έριχναν απόβλητα από φορτηγό

Από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας συνελήφθησαν το μεσημέρι της Πέμπτης, 18 Σεπτεμβρίου, 2 άτομα, ηλικίας 56 και 55 ετών, για απόρριψη στερεών αποβλήτων σε περιοχή της Ελευσίνας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 18-9-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα και κατευθύνονται σε περιοχή της Ελευσίνας για τη απόρριψη τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο κατηγορούμενοι να απορρίπτουν από φορτηγό στερεά απόβλητα στην εν λόγω τοποθεσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν, προσήλθε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος ενώ το εν λόγω φορτηγό κατασχέθηκε.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.