Ελευσίνα: Σύλληψη 27χρονου για κλοπές στην περιοχή – Αναγνωρίστηκε από θύμα του μετά από απόπειρα ληστείας στις 29 Ιουλίου

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 27χρονος που διέπραξε πλήθος κλοπών στην περιοχή της Ελευσίνας το τελευταίο διάστημα.

Ο φερόμενος δράστης εντοπίστηκε αφού αναγνωρίστηκε από κάτοικο ο οποίος διαμένει σε οικία που αποπειράθηκε να ληστέψει ο 27χρονος στις 29 Ιουλίου 2025. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κατηγορούμενος αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία στην περιοχή της Ελευσίνας, όμως έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και διέφυγε.

Κατόπιν προανάκρισης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας, ο 27χρονος άμεσα ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω απόπειρας διάρρηξης και συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή της Μάνδρας.

Επιπρόσθετα από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας εξιχνιάστηκαν ακόμα 2 περιπτώσεις κλοπών, όπου ο 27χρονος, από κοινού με έτερο άτομο, στην πρώτη περίπτωση εισήλθε σε οικία στην περιοχή της Ελευσίνας και αφαίρεσε χρηματικό ποσό ενώ στη δεύτερη περίπτωση παραβίασε σταθμευμένο όχημα και αφαίρεσε τσάντα με προσωπικά αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.