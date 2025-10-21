Επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο: Εξωσχολικός χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Στο μεσημέρι της Τρίτης (21/10) σημειώθηκε επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο Σχολή της Καλλιθέας, όταν ένας 21χρονος εξωσχολικός, καταγωγής Αλβανίας, εισήλθε στον χώρο της σχολής και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός χαστούκισε τη διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο και χρησιμοποίησε ύβρεις κατά των καθηγητών. Κλήθηκε η αστυνομία, και ο 21χρονος συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.