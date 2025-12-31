Ελένη Παπαδοπούλου: «Απορούσε πως δεν την είχε σκοτώσει ο γιος της» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες συγγενή της

Σοκαριστικές μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων κατά του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου που την δολοφόνησε στο Κολωνάκι έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκιση του 60χρονου γιου της, ολοένα περισσότερα στοιχεία για τη στυγερή δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου αποκαλύπτονται με ανθρώπους που γνώριζαν να μιλούν.

«Ήταν βίαιος, έβγαζε μια βίαιη συμπεριφορά, της μιλούσε πολύ απότομα. Η θεία δεν άκουγε και έπρεπε ο άλλος να μιλάει δυνατά και τον νευρίαζε κι αυτό. Τον θύμωνε, τον εξόργιζε αυτή η κατάσταση και λέει απορεί πως δεν το έχει κάνει ή κάπως έτσι. Ζούσε με την σύνταξη της μητέρας του καθώς ο ίδιος δεν είχε σταθερή δουλειά.

Της αγόραζε τα βασικά και τα υπόλοιπα χρήματα τα διαχειριζόταν εκείνος. Η 87χρονη του είχε μεγάλη αδυναμία και προσπαθούσε να τον πείσει να βρει μια σταθερή δουλειά για να καλύψει τα χρέη που είχε δημιουργήσει» ανέφερε μαρτυρία στην εκπομπή Live News του MEGA.

«Μου είχε αναφέρει για το βιοντίζελ και θυμάμαι αυτό το πόσο οικονομικό είναι δηλαδή, για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για θέρμανση αντί του πετρελαίου. Δεν θυμάμαι την αλχημεία δηλαδή πώς το έκανε. Μπορώ να το φανταστώ ότι θα ήταν ο δολοφόνος, παράλληλα θα μπορούσε ο (κατηγορούμενος) να ήταν και διασώστης σε κάτι γιατί ήταν ακραίος άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας.

Ο (κατηγορούμενος) είναι ένας άνθρωπος από τα ΟΥΚ, έχει περάσει 6 μήνες σχολείο λέγεται ας πούμε αυτό με εκπαίδευση τέρμα ακραία δηλαδή, ξεκινάνε 300 και τελειώνουν 10. Πιο πολύ μου το ανέφερε ότι ”εμείς οι ΟΥΚ είμαστε επίμονοι και καταφέρνουμε αυτό που θέλουμε”. Σε τέτοιο στυλ. Για την φυλακή μου είχε πει έτσι, στο άσχετο ότι είχε κάνει και σε υψίστης ασφαλείας» ανέφερε συγγενής του 60χρονου. Ένα ακόμη άτομο είπε:

«Επισκεπτόμουν συχνά τη θεία μου. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό της, μου ζήτησε να της επιστρέψω τα κλειδιά του σπιτιού της που μου είχε δώσει, μετά από απαίτηση του γιου της. Μάλιστα η θεία μου, μου είχε εκφράσει στενοχώρια για το γεγονός ότι ο γιος της την κλείδωνε στο σπίτι. Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι ο γιος της είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό που έμπαινε η σύνταξή της και δεν την άφηνε να διαχειρίζεται τα χρήματά της. Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία. Συγκεκριμένα μου είπε ότι ενώ ήταν στο σπίτι του, οι γείτονες της μητέρας του τον πήραν τηλέφωνο για να του πουν ότι ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της. Μάλιστα ο ίδιος δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της ίδιας του της μητέρας».

Από εκεί και πέρα, πρώην συνάδελφος της συντρόφου του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου τόνισε:

«Δεν πήρε κανένα μπιτόνι. Δεν παίρνει ποτέ αυτή ποτέ μπιτόνι μαζί από το βενζινάδικο. Ποτέ δεν πήρε γιατί κάθε μέρα αυτή όταν φεύγει από τη δουλειά βάζει 10-15 ευρώ στο αυτοκίνητο. Μπροστά μου δεν πήρε ποτέ βενζίνη, ποτέ. Εμείς, έχουμε βενζινάδικο εδώ γιατί να παίρνει μπιτόνι μαζί; Πάντα βάζει βενζίνη εδώ. Δεν μου είπε ποτέ αυτή ότι έχει γεννήτρια στο σπίτι της. Τον άντρα της εγώ, δουλέψαμε εμείς 3-4 χρόνια μαζί, τον έχω δει μόνο 2 φορές. Ήρθε και τις 2 φορές με μια μεγάλη μηχανή. Είναι καλή γυναίκα. Μια φορά δούλεψα εγώ πρωί και ήρθε αυτή και είχε ένα μάτι μαύρο. Λέω … ”Πού τσακώθηκες;”. Δεν μου έλεγε. Μου έλεγε: ”Έπεσα από σκάλα”. Λέω: ”Δεν είναι από σκάλα, κάπου τσακώθηκες”. Δεν μου είπε αυτή τίποτα. Αυτό έχω δει μια φορά. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα από τον άντρα της».

Τέλος, συγγενής του θύματος δήλωσε: «Δεν ήμασταν και συνέχεια μαζί… Κανένα τηλέφωνο μια – δυο φορές τον χρόνο, δεν μιλούσαμε παραπάνω με τον ξάδερφό μου. Όχι με την θεία μου. Με τη θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι ξέρεις κακοποιούμαι, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε.

Ξέρω ότι ήταν 40 στρέμματα, είχε ξεκινήσει, είχε φέρει θερμοκήπιο να κάνει τουλίπες, χάλασε, μετά πήρε κότες, αυγά και τέτοια, γενικά με τη φύση. Τώρα με τα rave party πώς μπλέχτηκε, τι έκανε… Τώρα μου έλεγε ότι πουλάει βιολογικά αυγά. Αυτό. Όσες φορές τον ρώτησα αυτό μου έλεγε. Τώρα πού τις είχε τις κότες, πού πουλούσε αυγά δεν ξέρω. Ακούω τώρα ότι 400.000 έχει χρέη. Από πού τα είχε τα χρέη δεν το ξέρω καθόλου. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε την βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς».