Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την επίθεση στον 32χρονο – «Με τραυμάτισε πρώτος», υποστηρίζει

Παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές ο 22χρονος που είχε ταυτοποιηθεί για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, την Πέμπτη (8/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 22χρονος δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν, υποστηρίζοντας ότι ο 32χρονος ήταν εκείνος που τον τραυμάτισε πρώτος.

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Μάλιστα, ο νεαρός φέρεται να προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος του 32χρονου, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση.

Τι είχε συμβεί στην Ελευσίνα

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER, οι αστυνομικές Αρχές είχαν ταυτοποιήσει έναν 22χρονο και έναν 18χρονο για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές είχαν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Τι υποστηρίζει ο 22χρονος

Η παράδοση του 22χρονου αποτελεί νέα εξέλιξη στην υπόθεση, καθώς ο ίδιος φέρεται να αμφισβητεί την αρχική εικόνα για τη σειρά των γεγονότων.

Ο νεαρός υποστηρίζει ότι ο 32χρονος τον τραυμάτισε πρώτος και προαναγγέλλει την κατάθεση μήνυσης σε βάρος του.

Οι ισχυρισμοί του αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής και ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.