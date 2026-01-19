ΕΛΑΣ: Εντατικοί έλεγχοι για τη μη χρήση κράνους – 1.000 και πλέον παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Η Ελληνική Αστυνομία εντείνει τους ελέγχους στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Από 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 15.261 έλεγχοι, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 972 παραβάσεις σε οδηγούς (μεταξύ αυτών 20 διανομείς) και 125 σε επιβάτες. Ειδικότερα:

Οδηγοί δίκυκλων: 826 παραβάσεις (19 διανομείς)

826 παραβάσεις (19 διανομείς) Επιβάτες δίκυκλων: 123 παραβάσεις

123 παραβάσεις Οδηγοί Ε.Π.Η.Ο.: 146 παραβάσεις

Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν:

Αττική: 577

Ιόνια Νησιά: 76

Κρήτη: 70

Νότιο Αιγαίο: 69

Δυτική Ελλάδα: 65

Πελοπόννησος: 54

Θεσσαλία: 50

Θεσσαλονίκη: 43

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: 22

Κεντρική Μακεδονία: 21

Βόρειο Αιγαίο: 18

Στερεά Ελλάδα: 17

Ήπειρος: 15

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί:

Οδηγοί δίκυκλων: 350 ευρώ πρόστιμο + αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Επιβάτες δίκυκλων: 350 ευρώ πρόστιμο

Οδηγοί Ε.Π.Η.Ο.: 30 ευρώ πρόστιμο

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν στοχεύει μόνο στην επιβολή προστίμων, αλλά στην αλλαγή της οδηγικής συνείδησης και στην καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης πιστοποιημένου κράνους ως βασικού μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει την καθημερινή παρουσία στους δρόμους, διασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου και ενισχύοντας την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι υπόθεση ζωής.