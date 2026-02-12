Ελαφόνησος: Βίντεο ντοκουμέντο με τη θαλαμηγό που προσέκρουσε σε βράχια – Πώς σώθηκαν οι 4 επιβαίνοντες

Σε εφιάλτη με αίσιο τέλος εξελίχθηκε το δρομολόγιο ιδιωτικού σκάφους στην Άγια Μαρίνα της Ελαφονήσου όταν δυνατοί άνεμοι παρέσυραν την θαλαμηγό και την έριξαν στα βράχια.

Το σκάφους σημαίας Γαλλίας παρασύρθηκε καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έως και 7 μποφόρ με την άμεση επέμβαση του λιμενικού αλλά και ψαράδων της Ελαφονήσου να αποτρέπουν τα χειρότερα.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, τόνισε πως “κάποιοι άνθρωποι με ιδιωτικά σκάφη, παρά την επικινδυνότητα του καιρού και των θυελλωδών ανέμων, μπαίνουν σε μια διαδικασία το βράδυ να ταξιδεύουν”

Ειδικότερα όπως είπε στο DEBATER: «Βλέπουμε με συνθήκες νοτιοδυτικούς ανέμους ριπές εφτά, οχτώ μποφόρ με κεραυνούς, καταιγίδες, βροχές. Κάποιοι άνθρωποι με ιδιωτικά σκάφη, παρά την επικινδυνότητα του καιρού και των θυελλωδών ανέμων, να μπαίνουν σε μια διαδικασία το βράδυ να ταξιδεύουν. Και πού να βρισκόμαστε σήμερα. Μια θαλαμηγός 30 μέτρων γαλλικής σημαίας ιδιωτικό σκάφος με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες, με σχεδόν περίπου έξι τόνους πετρέλαιο, σε μια δύσβατη περιοχή στο ακρωτήριο Αγίας Μαρίνας στην Ελαφόνησο, να βρίσκεται σε κίνδυνο, όπου υπάρχει εισροή υδάτων αλλά είναι ελεγχόμενη.

Δεν υπάρχει κάποια θαλάσσια ρύπανση. Έχουν σπεύσει σκάφη του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη, σούπερ-πούμα της πολεμικής αεροπορίας, παραπλέοντα πλοία για να βοηθήσουν την κατάσταση και να δουν αν μπορούν να αποτραβήξουν και το σκάφος. Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανένας από τους τέσσερις επιβάτες και τους Έλληνες που γνωρίζουμε. Έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους και ελέγχους στο Πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το εξής. Με τη θάλασσα δεν χωράει παιχνίδια και ρίσκα. Γιατί; Δεν είναι ότι εμείς και ένα σκάφος θα έρθουμε σε κίνδυνο. Βάζουμε σε κίνδυνο ιδιώτες, σκάφη και ανθρώπους με τέτοιες συνθήκες να βγουν στη θάλασσα. Το λιμενικό σώμα, την πολεμική αεροπορία που όλοι αυτοί για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι είναι εκεί για να σώσουν ζωές. Να σώσουν περιουσίες, να σώσουν ζωές και δόξα το θεό αυτή τη στιγμή δεν πήγε κάτι άσχημο όσον αφορά τον κόσμο. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τέτοιες συνθήκες, να μην ταξιδεύουν, να παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης και να μην ρισκάρουμε το κρατικό μηχανισμό και να βάζουμε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους»

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Λιμενικό, οι 4 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μολάων, όπου εξετάστηκαν από τους γιατρούς και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους

Παράλληλα, το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς από την σφοδρή πρόσκρουση στους βράχους με το Λιμενικό να αναφέρει ότι παραμένει προσαραγμένο στο σημείο, ενώ από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Νάπολης Βοιών, του Γυθείου και των Κυθήρων, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για προσάραξη και εισροή υδάτων ενός θαλαμηγού (Θ/Γ) σκάφους σημαίας Γαλλίας, με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), τρία ιδιωτικά σκάφη, ενώ προσέγγισε και ένα παραπλέον πλοίο. Επιπλέον απογειώθηκε ένα ελικόπτερο ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΥΜΑ της Πολεμικής Αεροπορίας. Με τη συνδρομή ιδιωτών, μεταφέρθηκαν στην ξηρά οι επιβαίνοντες του Θ/Γ καλά στην υγεία τους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων. Από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Θ/Γ σκάφους, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας. Το σκάφος παραμένει προσαραγμένο στο σημείο, ενώ από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.