“Ελ. Βενιζέλος”: Σύλληψη ενός 42χρονου – Αναζητούταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για ξέπλυμα

Στην σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού που καταζητούταν από τις αρχές της Σουηδίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε η ΕΛΑΣ στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”.

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατηγορείται ότι ως διευθύνων σύμβουλος και εκπρόσωπος εταιρείας στη Σουηδία, κατά τα έτη 2023 με 2025, παρέλειψε την καταχώρηση στα βιβλία των εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας με αποτέλεσμα την απόκρυψη μεγάλων χρηματικών ποσών Κορωνών Σουηδίας που πιθανόν προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.