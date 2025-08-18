Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

“Ελ. Βενιζέλος”: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που μετέφερε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική – Την είχε καταπιεί (φωτογραφία)

Κατασχέθηκε σημαντική ποσότητα ναρκωτικών

“Ελ. Βενιζέλος”: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που μετέφερε κοκαΐνη από τη Λατινική Αμερική – Την είχε καταπιεί (φωτογραφία)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:15

Στην σύλληψη ενός αλλοδαπού από την Λατινική Αμερική στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” προχώρησαν την Δευτέρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε.

Ο άνδρας εισήγαγε σημαντική ποσότητα κοκαΐνης την οποία είχε καταπιεί προκειμένου να την μεταφέρει.

κοκαΐνη
ΕΛΛΑΔΑ

