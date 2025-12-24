Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα και Γκύζη – Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

Πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα

DEBATER NEWSROOM

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται το απόγευμα της Τετάρτης (24.12) σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μετά την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ρεύμα βρίσκεται το Παγκράτι, ο Βύρωνας και το Γκύζη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί στο Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, ενώ στο Γκύζη περίπου στις 19.00.

