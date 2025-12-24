Διακοπές ρεύματος σημειώνονται το απόγευμα της Τετάρτης (24.12) σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μετά την κακοκαιρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ρεύμα βρίσκεται το Παγκράτι, ο Βύρωνας και το Γκύζη.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί στο Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, ενώ στο Γκύζη περίπου στις 19.00.