Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε Παγκράτι, Βύρωνα και Γκύζη – Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ
Πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα
Διακοπές ρεύματος σημειώνονται το απόγευμα της Τετάρτης (24.12) σε διάφορες περιοχές της Αθήνας μετά την κακοκαιρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ρεύμα βρίσκεται το Παγκράτι, ο Βύρωνας και το Γκύζη.
Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ η ηλεκτροδότηση θα αποκατασταθεί στο Παγκράτι και τον Βύρωνα μετά τις 18.30, ενώ στο Γκύζη περίπου στις 19.00.
