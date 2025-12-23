Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ: Καταφθάνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε σήμερα Τρίτη 23/12 η Εθνική Μετεωροολογική Υπηρεσία, καθώς από το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αύριο Τετάρτη 24/12, παραμονή Χριστουγέννων, τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης 24/12 προς Πέμπτη 25/12 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

-Στο Ιόνιο από τις βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη έως και αργά το βράδυ αύριο Τετάρτη

-Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο από αύριο Τετάρτη 24/12 το μεσημέρι έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25/12).

-Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

-Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από αύριο Τετάρτη το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων.