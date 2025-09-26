Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Από πότε αγριεύει ο καιρός – Σε ποιες περιοχές αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 26/9 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου 27/9 μέχρι και το βράδυ της Κυριακής 28/9 στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Όπως έχει προειδοποιήσει ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης, “έχουμε έναν ακραία επικίνδυνο καιρό μπροστά μας”.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, “η κακοκαιρία αυτή φαίνεται να μεγιστοποιεί τη δράση της από το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή και με έμφαση τα δυτικά τμήματα της χώρας, δηλαδή περιοχές που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά” και είχε προσθέσει ότι “όπως όλα δείχνουν και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με διαστήματα βροχών και καταιγίδων μιας και αυτό το κύμα κακοκαιρίας δεν φαίνεται να τελειώνει γρήγορα, δεν φαίνεται δηλαδή να ξεμπερδεύουμε εύκολα από αυτήν την κακοκαιρία”.

Το Σάββατο από το μεσημέρι και μετά “θα εμφανίσει αρκετές δυσκολίες κυρίως για τα δυτικά τμήματα. Αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε θα αφορά στο μέγιστο της έντασής της κυρίως τη δυτική Ελλάδα, δηλαδή το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Ανατολικότερα περιμένουμε σαφώς κάποιες βροχές αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα” είχε πει ακόμα.

Την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, χρειάζεται “μεγάλη προσοχή προς το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, προς τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου περιμένουμε μεγάλο όγκο νερού. Ακραία φθινοπωρινός καιρός… δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα, πλημμυρικά επεισόδια σε εκείνες τις περιοχές”.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ανέφερε σε ανάρτησή του τα εξής: “Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά. Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – Ίσως και καθόλου . Γεγονός είναι ότι από Κυριακή και μετά ο καιρός θα είναι φθινοπωρινός. Οι θερμοκρασίες σε πτώση κατά 5 περίπου βαθμούς και η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη καθώς θα πνέουν ισχυροί βοριάδες. Άνεμοι τοπικά από Παρασκευή στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα του Σαββάτου”.