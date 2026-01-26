Έκρηξη στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” στα Τρίκαλα: Θα βρίσκονταν παραπάνω εργαζόμενοι στο κτίριο – Σώθηκαν λόγω εκδήλωσης κοπής πίτας

Σκηνές χάους επικράτησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα.

Μάλιστα δημοσιογράφος από τοπικό μέσο έκανε μία σοκαριστική αποκάλυψε σχετικά με τους εργαζόμενους που θα βρίσκονταν μέσα στο χώρο του εργοστασίου υπό κανονικές συνθήκες. Ειδικότερα, το προηγούμενο βράδυ είχε γίνει η εκδήλωση κοπής πίτας της εταιρείας, έτσι αρκετοί εργαζόμενοι δεν πήγαν στο εργοστάσιο από νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ειδικότερα, ο Νίκος Σαλέπης, ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας trikalaola, ανέφερε στο MEGA ότι η μειωμένη παρουσία (υπολογίζεται ότι κανονικά θα ήταν στο κτίριο 30 εργαζόμενοι) οφειλόταν σε απόφαση της διοίκησης της εταιρείας, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχε πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται για τον εντοπισμό της αιτίας της και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στο MEGA, o κ. Γιαννάκος επιβεβαίωσε αρχικά ότι 6 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα από την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Οι εργαζόμενοι διασώθηκαν, κατά τον Μιχάλη Γιαννάκο, καθώς την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν πολύ κοντά στην έξοδο.

Όπως του είπαν, οι εργαζόμενοι ήταν 13 στη βάρδια εκείνη τη στιγμή και όπως είπαν ήταν κοντά στην έξοδο όταν άκουσαν την έκρηξη. Αμέσως είδαν το ταβάνι να πέφτει από το ωστικό κύμα και πετάχτηκαν έξω.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), μετά από ισχυρή και εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Αυτόπτης μάρτυρας και εργαζόμενος της επιχείρησης ανέφερε ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου. Η έκρηξη έγινε αισθητή τόσο στην πόλη των Τρικάλων όσο και σε χωριά της γύρω περιοχής, με κατοίκους να αναφέρουν ότι έτριξαν τα τζάμια. Από το ωστικό κύμα άνοιξαν γειτονικά πάνελ, κατέρρευσε τμήμα της σκεπής και το κτήριο τυλίχθηκε άμεσα στις φλόγες.

Νωρίτερα ο Ντίνος Μπάρδας, περιφερειακός σύμβουλος Τρικάλων, διευκρίνισε πως η φωτιά ξέσπασε σε ένα από τα καινούρια κτήρια και όχι στο παλιό όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Συμπλήρωσε πως «το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο δεν μπορεί να προήλθε από φιάλη υγραερίου ή κάτι τέτοιο».