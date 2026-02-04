Έκρηξη στη «Βιολάντα»: «Μπουσουλώντας πήγαμε στην έξοδο» – Συγκλονίζει μαρτυρία εργαζόμενης στο εργοστάσιο

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία εργαζόμενης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», η οποία σώθηκε από θαύμα από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου και κόστισε τη ζωή σε πέντε συναδέλφισσές της.

Η γυναίκα, που θα μπορούσε να βρίσκεται και η ίδια ανάμεσα στα θύματα, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά τη φονική έκρηξη, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν ανησυχητικές ενδείξεις στον χώρο εργασίας.

Όπως σημειώνει, «4 με 5 φορές τον τελευταίο μήνα στη βραδινή βάρδια, μύριζε έντονη οσμή που έμοιαζε με αέριο».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η εργαζόμενη ανέφερε πως «μόλις είχαν τελειώσει τα διαλείμματα όλων και έπιασαν τα πόστα τους», όταν λίγη ώρα αργότερα «άκουσα έναν πολύ δυνατό κρότο κι έπεσε το ρεύμα, έσβησαν τα πάντα και άρχισαν να πετάνε παντού τα πάνελ».

Όπως περιέγραψε, έπεσε στο έδαφος πιθανότατα από το ωστικό κύμα και, όταν συνήλθε, αντιλήφθηκε ότι γύρω της υπήρχαν διάσπαρτα αντικείμενα. Στο ίδιο σημείο βρίσκονταν ακόμη τρεις γυναίκες: η ίδια, η Χρύσα και η Ελένη.

Η Ελένη, όπως είπε, άρχισε να της φωνάζει για να διαπιστώσει αν την ακούει και αν είναι καλά. Στη συνέχεια πλησίασε μπουσουλώντας και μαζί με τη Χρύσα κατευθύνθηκαν όλες προς την κεντρική έξοδο, «μπουσουλώντας προς την έξοδο», προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το επικίνδυνο σημείο.

Η εργαζόμενη επανέλαβε ότι το τελευταίο διάστημα, κυρίως στη βραδινή βάρδια, είχε παρατηρήσει έντονη οσμή στη λάντζα και στην τουαλέτα, διαφορετική από άλλες φορές, η οποία της «έμοιαζε με αέριο». Όπως εξήγησε, δεν προχώρησε σε επίσημη αναφορά, ωστόσο θεωρεί πως, λόγω της έντασής της, «το αντιλήφθηκαν όλοι».

“Μπαινόβγαιναν” στις μελέτες οι δεξαμενές

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, το “αόρατο” υπόγειο των 400 τετραγωνικών μέτρων δεν έχει δηλωθεί ποτέ από την εταιρεία σε κανένα πολεοδομικό σχέδιο, σε καμία μελέτη πυρασφάλειας, από το 2007 μέχρι σήμερα.

Επίσης, οι δύο υπέργειες δεξαμενές “μπαινόβγαιναν” στις σχετικές μελέτες, όπως διαπιστώνουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της διευρυμένης εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός που υπέγραφε μαζί με τον πολιτικό μηχανικό, τη μελέτη πυρασφάλειας, η οποία κατατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν τον ρώτησαν γιατί δεν αποτύπωνε στην μελέτη το υπόγειο και τις δύο υπέργειες δεξαμενές εκείνος απάντησε: «Μου είχαν δηλώσει ότι το υπόγειο δεν χρησιμοποιείται. Υπήρχαν στον χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές, τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη μελέτη πυρασφάλειας αποτυπώνονταν οι δύο δεξαμενές, όχι όμως και στην πιο πρόσφατη.

Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται από άλλα έγγραφα, την 1η Νοεμβρίου 2025, δηλαδή περίπου τρεις μήνες πριν από τη φονική έκρηξη, η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης είχε ανανεωθεί. Συνημμένα στην τροποποίηση είναι η οικοδομική άδεια και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

Στην οικοδομική άδεια που εκδόθηκε στις 9 Μαΐου 2025 από την Πολεοδομία του Δήμου Τρικκαίων, δεν γίνεται καμία αναφορά σε υπόγειο.

Η τελευταία αυτοψία της μελέτης πυρασφάλειας από αρμόδιο κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να έχει γίνει το 2011, χωρίς όμως ακόμη να πιστοποιείται εγγράφως ότι έχει γίνει.

Ακόμα, όπως αναφέρει ο “Ελεύθερος Τύπος”, τα 8,5 μέτρα υπόγειων σωληνώσεων παροχής αερίου στην επιχείρηση, επιτρέπονται αλλά υπόκεινται σε αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς ασφαλείας.

Οι εν λόγω σωληνώσεις δεν διέθεταν την απαραίτητη μόνωση, ενώ πάνω από τη διαδρομή του σωλήνα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση αποφυγής κίνησης για αποτροπή καθίζησης ή μελλοντικών εκσκαφών.

Σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν έγινε, αφού το καλοκαίρι του 2025 κατασκευάστηκε ασφάλτινος δρόμος πάνω από τις σωλήνες.