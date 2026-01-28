Εκκλησία Κρήτης: Εκλέχθηκαν οι νέοι Μητροπολίτες σε Κυδωνία–Αποκόρωνα και Λάμπη, Σύβριτο, Σφακιά

Έπειτα από πολλούς μήνες ολοκληρώθηκε η εκκρεμότητα για την Εκκλησία της Κρήτης και εκλέχθηκαν δύο νέοι Μητροπολίτες για τις Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου (Χανιά) και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων (Σπήλι).

O Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έπειτα από το πέρας της ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε στην Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Ο αρχιμανδρίτης Τίτος Ταμπακάκης εξελέγη για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ενώ για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός.

Ομόφωνη ήταν η εκλογή του Τίτου Ταμπακάκη, ενώ στη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός επικράτησε με συντριπτική πλειοψηφία, λαμβάνοντας 8 ψήφους έναντι μίας (στην κεντρική φωτογραφία οι εκλεγέντες μητροπολίτες στα δεξιά και τα αριστερά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου).

Ο Τίτος Ταμπακάκης στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Ο Τίτος Ταμπακάκης γεννήθηκε το 1976 στη Νεάπολη Λασιθίου και υπήρξε πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Νεκτάριου. Κατόπιν πρόσκλησης του τότε Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ -ο οποίος σήμερα, ως Μητροπολίτης Χαλκηδόνος, μετέχει στην Πατριαρχική Εξαρχία- υπηρέτησε στη Γαλλία. Το 2003 ανέλαβε καθήκοντα Αρχιερατικού Επιτρόπου Βορείου Γαλλίας, καθώς και Ιερατικού Προϊσταμένου του Καθεδρικού Ναού Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι. Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν και οι ακαδημαϊκές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Στη Νεάπολη χαίρει ευρείας αποδοχής και σεβασμού, με την τοπική κοινωνία να τον περιβάλλει με αγάπη και εμπιστοσύνη.

Ο Ιωακείμ Καρανδινός

Ο αρχιμανδρίτης Ιωακείμ Καρανδινός, πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, γεννήθηκε το 1976 και θεωρείται στενός συνεργάτης και δεξί χέρι του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μακάριου. Κατάγεται και έχει μεγαλώσει στη Μεσαρά, όπου χαίρει ιδιαίτερης αγάπης και εκτίμησης. Με υψηλή κατάρτιση, έντονη δραστηριότητα και πνεύμα προσφοράς, έχει επιτελέσει αξιόλογο κοινωνικό έργο και αποτελεί σταθερό πυλώνα αναφοράς για τη Μητρόπολη Γορτύνης.

Από τις πρωινές ώρες προσήλθαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, οι επτά συνοδικοί ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης, καθώς και οι δύο εκπρόσωποι της Πατριαρχικής Εξαρχίας, με στόχο την ανάδειξη των νέων Μητροπολιτών για τις χηρεύουσες Μητροπόλεις Κυδωνίας και Αποκορώνου και Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς νωρίς το μεσημέρι. Η συνεδρίαση στην Αρχιεπισκοπή ξεκίνησε περίπου στις 11:00 π.μ., παρουσία των Μητροπολιτών Αυστρίας Αρσενίου και Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, οι οποίοι συμμετείχαν ως απεσταλμένοι του Οικουμενικού Θρόνου και μέλη της Πατριαρχικής Εξαρχίας.

Μετά από περίπου μία ώρα συνεδρίασης, οι επτά συνοδικοί ιεράρχες της Κρήτης, μαζί με τους δύο έξαρχους, αποχώρησαν από την Αρχιεπισκοπή λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και κατευθύνθηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, όπου ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφοφορίας. Περίπου στη 1 το μεσημέρι υπήρξε «λευκός καπνός», σηματοδοτώντας την εκλογή των δύο νέων Μητροπολιτών.

