ΕΚΑΒ: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τις πυρκαγιές – Δεκάδες διακομιδές από τις πληγείσες περιοχές

Το ΕΚΑΒ, από χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και τη διενέργεια διακομιδών στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις μεγάλες πυρκαγιές.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) διατηρούν συνεχή επικοινωνία με τα Παραρτήματα και τους Τομείς του ΕΚΑΒ, τους υγειονομικούς σχηματισμούς που βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας άμεσο συντονισμό και ενίσχυση δυνάμεων όπου χρειάζεται.

Αναλυτικά οι διακομιδές από πύρινα μέτωπα:

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα. Από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν διακομιστεί 14 περιστατικά: 9 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 πυροσβέστης με συμπτώματα καταβολής, 1 κατακεκλιμένος και 6 με αναπνευστικά προβλήματα), 3 σε όμορα Κέντρα Υγείας και το υπνωτήριο του Δήμου, και 2 στο ΚΥ Βάρδας, μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-Περιοχή Σταμνά

Η περιοχή καλύπτεται από 4 ασθενοφόρα όμορων περιοχών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή , από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 3 περιστατικά:

2 περιστατικά (1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικά προβλήματα) διακομίστηκαν στο ΓΝ Μεσολογγίου.

1 περιστατικό (κατακεκλιμένος) διακομίστηκε στο ΚΥ Αιτωλικού.

ΠΡΕΒΕΖΑ

Στην περιοχή επιχειρούν 8 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 30 περιστατικά:

7 περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού (λόγω εκκένωσης οικισμού).

8 πειρατικά (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του ΚΥ Θεσπρωτικού και ΚΥ Φιλιππιάδας, διακομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας (4 από κάθε ΚΥ).

10 περιστατικά (9 κατακεκλιμένα με αναπνευστικά προβλήματα – και 1 Πυροσβέστης με εγκαύματα) από την πόλη της Φιλιππιάδας προς το ΓΝ Άρτας.

5 περιστατικά (κυρίως με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα) από όμορα χωριά και οικισμούς της Φιλιππιάδας διεκομίσθηκαν στο ΓΝ Άρτας.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ δεν έχουν διακομίσει κάποιο περιστατικό.

ΧΙΟΣ

Στην περιοχή επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχεδιασμό περαιτέρω ενίσχυσης δυνάμεων λόγω των επιχειρησιακών συνθηκών.

