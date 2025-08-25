Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνταρακτική αποκάλυψη από τον δικηγόρο της – «Θα αποκαλύψει τον δολοφόνο του Παναγιωτάκη»

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 24χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου, γνωστής ως «serial killer της Αμαλιάδας», προανήγγειλε ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής. Μιλώντας στο Live News, αποκάλυψε ότι σύντομα η εντολέας του θα κατονομάσει συγκεκριμένο πρόσωπο που εμπλέκεται στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, του πέμπτου θύματος στην πολύκροτη υπόθεση.

Η Μουρτζούκου έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών —ανάμεσά τους και τα δύο δικά της— ωστόσο επιμένει πως δεν ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιώτη, αρνούμενη οποιαδήποτε εμπλοκή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, αναμένονται νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να δίνονται ακόμη λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ατόμου που θα βρεθεί στο προσκήνιο, ούτε αν σχετίζεται και με άλλους θανάτους που έχει ομολογήσει η κατηγορούμενη.