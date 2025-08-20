Εγνατία Οδός: «Καίγονταν ενώ ήταν ζωντανοί»- Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής για το φρικτό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την ιατροδικαστική έκθεση για τα τρία άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό την περασμένη Δευτέρα (18.08).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης και τα τρία άτομα που απανθρακώθηκαν έφεραν βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά, κατάγματα στα πλευρά, αλλά και ρίξεις εσωτερικών οργάνων. Παράλληλα, ο οδηγός είχε και κάταγμα βάσεως κρανίου ρωγμώδες.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαο Κιφνιδη που διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή και οι τρεις σοροί έφεραν χτυπήματα, ωστόσο δεν πρόλαβαν να πεθάνουν από αυτά. Εξαιτίας των κακώσεων λιποθύμησαν και την ώρα που καίγονταν δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Παράλληλα, τραυματικό σοκ προκάλεσαν τα κατάγματα πλευρών, αλλά και το κάταγμα βάσεως του εγκεφάλου.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ, το πιο πιθανό σενάριο είναι το φορτηγό να προσέκρουσε στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά και οι επιβάτες να μην προλάβουν να βγουν.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του οδηγού ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και επικίνδυνη οδήγηση, ωστόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η έκθεση του πραγματογνώμονα θα κρίνουν αν η κατηγορία θα αναβαθμιστεί σε κακούργημα.

Αναφορικά με τους τραυματίες αναμένεται να λάβουν όλοι εξιτήριο σήμερα (20.08) από το νοσοκομείο της Κομοτηνής, ενώ, ο Βούλγαρος οδηγός του ημιφορτηγού θα μεταφερθεί στα κρατητήρια της Ξάνθης μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή όχι.

«Φώναζαν ‘βοήθεια, βγάλτε μας’… Κάηκαν ζωντανοί»

Την ίδια ώρα σοκ προκαλεί νέα μαρτυρία που βλέπει το φως της δημοσιότητας γύρω από τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.

“Τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις τους ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε είχαν σφηνώσει”, ανέφερε στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας.