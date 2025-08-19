Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον οδηγό του ημιφορτηγού

Το κατώφλι του Γενικού Νοσοκομείου της Κομοτηνής πέρασε το μεσημέρι της Τρίτης (19.08) ο εισαγγελέας για να απαγγείλει κατηγορίες στον οδηγό του ημιφορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό το μεσημέρι της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, σε βάρος του Βούλγαρου οδηγού ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο οδηγός του ημιφορτηγού εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σταθερή κατάσταση στη χειρουργική κλινική. Έχει ήδη χειρουργηθεί και μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, θα οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να καταθέσει αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

To χρονικό της τραγωδίας

Υπενθυμίζεται ότι το φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε ουρά στα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία οδό.

Τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σύγκρουση – με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του μοιραίου οχήματος με καταγωγή από την Βουλγαρία.

Παράλληλα, με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο άλλοι τέσσερις άνθρωποι που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι οι επιβαίνοντες στα 2 αυτοκίνητα είχαν πάει σε γάμο στην Ήπειρο και τη στιγμή που έγινε το τροχαίο, ήταν στο δρόμο της επιστροφής για τον Έβρο.

Δείτε εικόνα από τον τόπο του δυστυχήματος: