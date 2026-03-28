Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Νεκροί σε τροχαίο ένας οδηγός ΙΧ και ένας υπάλληλος του αυτοκινητόδρομου

Διπλό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28/3 στην Εγνατία Οδός και συγκεκριμένα, σχεδόν ένα χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Δωδώνης.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε αρχικά με φορτηγό, με τον οδηγό του οχήματος να χάνει τη ζωή του, ενώ παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ένας υπάλληλος της Εγνατίας Οδού που σταμάτησε να δει τι έγινε και παρασύρθηκε από άλλο ΙΧ.