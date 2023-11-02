Εφοπλιστής φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στην Βούλα

Τραγωδία σημειώθηκε με εφοπλιστή στη Βούλα, ο οποίος φαίνεται να αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα το απόγευμα της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα ο 63χρονος Ελληνοσύριος εφοπλιστής συνιδιοκτήτης ναυτιλιακής εταιρείας βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμό σε υπόγειο μονοκατοικίας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με την καραμπίνα του την οποία φαίνεται να περιεργαζόταν.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι Αρχές προκειμένου να ερευνήσουν την υπόθεση και τα αίτια του συμβάντος.

