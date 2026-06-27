Φλεγόμενο ΙΧ έσπειρε τον πανικό στην Βούλα – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που έχει έρθει στην δημοσιότητα και δείχνει ένα φλεγόμενο ΙΧ να κινείται εκτός ελέγχου σε δρόμο της Βούλας και να προκαλεί πανικό.

Όπως μεταδίδει το notiapress.gr, το αυτοκίνητο ενώ είχε ήδη πάρει φωτιά άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης στη Βούλα. Η πορεία του σταμάτησε λίγα μέτρα αργότερα, όταν προσέκρουσε με δύναμη σε ξύλινη κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ , προκαλώντας μικρές εκρήξεις, στη συμβολή των οδών Δωδώνης και Δαρδανελλίων.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα από τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση του φλεγόμενου οχήματος στην κολώνα προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος.