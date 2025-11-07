Έφοδος της ΕΛΑΣ σε λέσχη φιλάθλων και γραφείο κόμματος στη Χίο – Τρεις συλλήψεις, βρέθηκαν “πολεμοφόδια” για οπαδικά επεισόδια

Στα χέρια της αστυνομία βρίσκονται τρία άτομα που συνελήφθησαν στη Χίο για παράβαση του αθλητικού νόμου το βράδυ της Πέμπτης (7/11).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου, η ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, η ΕΛΑΣ πέρασε χειροπέδες σε 3 άτομα ως προσωρινά υπεύθυνοι λειτουργίας των προαναφερόμενων λεσχών και του γραφείου, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και του νόμου περί όπλων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν σε χώρους των λεσχών αλλά και στο παραπάνω γραφείο και κατασχέθηκαν: 4 καπνογόνα, 46 κροτίδες, 3 ναυτικές φωτοβολίδες, 2 σπρέι μπογιάς, 5 ξύλινα κοντάρια, μεταλλική ράβδος, 2 πτυσσόμενα μεταλλικά κοντάρια κα μπουκάλι με βενζίνη.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ελέγχεται η νομιμότητα λειτουργίας των ανωτέρω χώρων. Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.