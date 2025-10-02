Εφιάλτης για δύο παιδιά στον Βόλο: 64χρονη τα κακοποιούσε ενώ ήταν υπό την εποπτεία της 

Σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων αδελφών ήρθε στο φως στον Βόλο. Τα παιδιά βρίσκονταν υπό τη φροντίδα μιας 64χρονης γυναίκας, μαζί με τον 44χρονο θείο τους, και όπως διαπιστώθηκε από αιφνιδιαστική έρευνα των κοινωνικών υπηρεσιών το 2023, υπέστησαν συνεχόμενη κακοποίηση, με απειλές και ξυλοδαρμούς.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί εντόπισαν στα σώματά τους εμφανή σημάδια μώλωπων, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες για τα βασανιστικά περιστατικά στο σπίτι τους. Οι φωνές και οι τσακωμοί που συχνά ακούγονταν από το σπίτι αναστάτωναν τη γειτονιά, ειδικά όταν απουσίαζε η μητέρα τους. Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2023, όταν τα παιδιά ήταν 7 και 6 ετών, με την ένταση να διαρκεί ώρες.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, γείτονες, φοβούμενοι για την ασφάλεια των παιδιών, απευθύνθηκαν στις αρχές. Με παραγγελία της Εισαγγελίας Βόλου, διατάχθηκε κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων, η οποία επιβεβαίωσε τις καταγγελίες. Εναντίον της 64χρονης και του θείου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή κατά συρροή.

Στο δικαστήριο, μάρτυρας γείτονας περιέγραψε με λεπτομέρεια τον εφιάλτη που ζούσαν τα παιδιά, προκαλώντας σοκ σε όλους. Ο 44χρονος θείος κρίθηκε αθώος, ενώ η 64χρονη καταδικάστηκε ερήμην σε 24 μήνες φυλάκιση.