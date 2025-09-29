Αμφιλοχία: Πατέρας κατηγορείται για κακοποίηση της 4χρονης κόρης του

Στην Αμφιλοχία, μια γυναίκα κατήγγειλε τον 50χρονο σύζυγό της για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 4χρονης κόρης τους. Η ίδια ανέφερε επίσης ότι πριν από πέντε χρόνια ο άνδρας την είχε χτυπήσει.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, κρίθηκε απαραίτητο το παιδί να εξεταστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, o 50χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (28/9/25), ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι τους για περαιτέρω έλεγχο.

