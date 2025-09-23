Εφιάλτης για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον απήγαγαν, τον χτύπησαν και του ζήτησαν 10.000 ευρώ

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 22/9 στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 15χρονος μαθητής έπεσε θύμα αρπαγής, ξυλοδαρμού και ληστείας, την ώρα που πήγαινε στο σχολείο του.

Δράστες της επίθεσης ήταν δύο κουκουλοφόροι, οι οποίοι τον άρπαξαν, τον έβαλαν με τη βία σε βαν, τον χτύπησαν, τον λήστεψαν και στη συνέχεια τον απείλησαν πως αν δεν τους δώσει 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες, θα τον σκοτώσουν.

Σύμφωνα με το Open, ο 15χρονος μαθητής κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι όλα ξεκίνησαν όταν τον πλησίασε ένα λευκό βαν στη διαδρομή προς το σχολείο.

Από το βαν βγήκε ένας άνδρας με κουκούλα και τον χτύπησε, αναγκάζοντάς τον να καθίσει στις πίσω θέσεις.

Ο οδηγός, που επίσης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μόλις βεβαιώθηκε ότι ο ανήλικος βρισκόταν στο βαν, έβαλε μπρος και κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός απειλούσε συνεχώς τον 15χρονο, του πήρε με τη βία τα 50 ευρώ που είχε μαζί του και τον προειδοποίησε ότι αν δεν καταβάλει το ποσό των 10.000 ευρώ μέσα σε δύο εβδομάδες, θα τον σκοτώσει. Επίσης, του είπε πως το ίδιο θα συμβεί, αν αποκαλύψει το περιστατικό στην αστυνομία.

Λίγο πριν τον απελευθερώσουν, οι δράστες πέταξαν τη ζακέτα του και το κινητό του, το οποίο βρέθηκε με σπασμένη οθόνη στο σημείο.

Σε κατάσταση σοκ, ο μαθητής, σοκαρισμένος πήγε στο Α.Τ. Βόλβης μαζί με τους γονείς του και κατήγγειλε τον εφιάλτη που βίωσε.

Εκεί αναγνώρισε τον συνοδηγό, ο οποίος, όπως είπε, δύο ημέρες νωρίτερα είχε απαιτήσει από τον ανήλικο να του δώσει 500 ευρώ με απειλές.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 18χρονο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού του.

Επίσης, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για τα τραύματα που φέρει το παιδί.