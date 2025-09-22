Βόλβη: 15χρονος κατήγγειλε απαγωγή και ξυλοδαρμό – Συνελήφθη 18χρονος

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στη Βόλβη, όταν ένας 15χρονος μαθητής κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και απήχθη από ένα λευκό βαν.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ενώ κατευθυνόταν στο σχολείο του με τα πόδια, ένα όχημα σταμάτησε και ο συνοδηγός, φορώντας κουκούλα full face, τον ανάγκασε να μπει στα πίσω καθίσματα. Στο όχημα βρισκόταν και ο οδηγός με καλυμμένο πρόσωπο, και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν προς την περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα Ασπροβάλτας.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο συνοδηγός τον απειλούσε και του αφαίρεσε 50 ευρώ από την τσέπη του, ενώ όταν ο 15χρονος αντιστάθηκε δέχτηκε χτυπήματα. Ο ανήλικος αναγνώρισε έναν 18χρονο ως τον συνοδηγό, τον οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε προηγουμένως εκβιάσει για 500 ευρώ, ενώ ο οδηγός του βαν φέρεται να απαιτούσε 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει αν ενημέρωνε τις αρχές. Πριν τον αφήσουν, πέταξαν τη ζακέτα και το κινητό του με σπασμένη οθόνη.

Ο 18χρονος συνελήφθη, ενώ για τον 15χρονο έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση.