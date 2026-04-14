Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Διακοπή υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης λόγω νέου ΟΠΣ

Από την Τρίτη (14/04) έως και τις 20 Απριλίου, θα διακοπεί προσωρινά η πρόσβαση σε 2 υπηρεσίες

e-ΕΦΚΑ: Διακοπή υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης λόγω νέου ΟΠΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της μετάπτωσης των δεδομένων της ασφαλιστικής ικανότητας στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (νέο ΟΠΣ), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, από σήμερα 14 Απριλίου έως και τις 20 Απριλίου 2026, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • την έκδοση και τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ),
  • τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διακοπή αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ