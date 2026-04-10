Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 14 με 17 Απριλίου
3.000.000 ευρώ σε χιλιάδες μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
Σημαντική ενίσχυση θα λάβουν χιλιάδες πολίτες από τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ για την περίοδο 14 έως 17 Απριλίου όπου θα καταβληθούν 49.008.656,14 ευρώ σε 39.962 δικαιούχους.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
-Στις 14 Απριλίου θα καταβληθούν 208.656,14 ευρώ σε 162 δικαιούχους για παροχές π.ΟΑΕΕ.
-Από τις 14 Απριλίου έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι παρακάτω πληρωμές:
-12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
-1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
