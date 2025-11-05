Δύο ατυχήματα στην Κηφισίας σε λίγες ώρες: Σύγκρουση με μηχανή και οδηγός έπαθε εγκεφαλικό

Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία για την ασφάλεια των οδηγών.

Στο πρώτο περιστατικό, μία οδηγός έκανε παράνομη αναστροφή, παραδεχόμενη ότι βιαζόταν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με μοτοσικλέτα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός της μηχανής εκσφενδονίστηκε για αρκετά μέτρα, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς φορούσε κράνος. Η οδηγός δήλωσε: «Αναστροφή έκανα. Βιασύνη. Δεν πέρασα κόκκινο. Το παιδί χτυπήθηκε. Καλά να είναι μόνο». Πολίτες παρενέβησαν άμεσα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Λίγες ώρες αργότερα, στο ίδιο σημείο, ένας ηλικιωμένος οδηγός υπέστη εγκεφαλικό εν κινήσει, με αποτέλεσμα το όχημά του να συγκρουστεί με προπορευόμενο αυτοκίνητο. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σοκ βλέποντας τον άνδρα ακινητοποιημένο στο τιμόνι. Οι διασώστες χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι για να τον βγάλουν και να τον μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Τα δύο περιστατικά υπογραμμίζουν την ανάγκη προσοχής και αυξημένης ασφαλείας στους δρόμους της Αττικής, όπου τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν καθημερινό πρόβλημα.