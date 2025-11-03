DW: Από τις ζωοκλοπές στην κοκαΐνη – Η εξέλιξη του εγκλήματος στην Κρήτη

Ιδιαίτερη αναφορά στην εξέλιξη του εγκλήματος στην Κρήτη κάνει σε άρθρο της η Deutsche Welle με αφορμή και το μακελειό στα Βορίζια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το άρθρο το έγκλημα ξεκίνησε από ζωοκλοπές και έχει εξελιχθεί σε ένα σε χασισοκαλλιέργεια και εμπόριο κοκαΐνης.

«Παλιά η ζωοκλοπή γινόταν σχεδόν από ανάγκη. Δηλαδή, κλέβανε ένα-δυο κατσίκια, έτσι για να τα φάνε. Τώρα όμως έχει εντελώς διαφορετική μορφή. Τώρα είναι επιχειρηματικότητα. Γίνεται η ζωοκλοπή για επιχείρηση, για να τα πάρουν, να τα πουλήσουν ή να τα καταναλώσουν σε γάμους, βαφτίσεις κτλ. (σ.σ. συνήθως απαιτούνται ένας με δύο τόνοι κρέατος).

Γίνονται πολλές κλοπές. Υπάρχει όμως η ομερτά. Από τις κλοπές που γίνονται ούτε μία στις δέκα δεν φτάνει στην αστυνομία. Δεν μιλάνε, δεν καταγγέλλουν. Προσπαθούν από μόνοι τους… Το χειρότερο όμως είναι να γίνει η ζωοκλοπή για εκδίκηση. Να σου σκοτώσουν τα ζώα για λόγους εκδίκησης. Είναι το χειρότερο, το πιο σκληρό, το πιο άνανδρο» αναφέρει κάτοικος του νησιού για να προσθέσει ότι «τα ζώα τα κλέβουν όταν έχει φεγγάρι και τα φορτώνουν σε κλεμμένα αυτοκίνητα. Οι κινήσεις του κτηνοτρόφου παρακολουθούνται για μέρες και ο «δότης», κάποιος που γνωρίζει καλά το θύμα και την περιοχή, δίνει πληροφορίες και οδηγίες προς τα πού θα κατευθυνθούν με το αυτοκίνητο ή από ποια μονοπάτια θα περάσουν οι κλέφτες με τα ζώα. Είναι αδύνατον να γίνει ζωοκλοπή χωρίς τη συνεργασία ντόπιου που να ξέρει καλά τα κατατόπια».

Από την πλευρά του μιλώντας στην DW ένα ακόμη άτομο στέκεται στον όρκο που δίνουν οι ζωοκλέφτες και ο οποίος είναι ιερός.

Ο Διδάκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην ανώτερο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας Γιώργος Παπακωνσταντής ανέφερε ότι «μιλάμε για τέτοιες αντιλήψεις και γενικά μια άγρια, εντελώς αλλοτριωμένη κατανάλωση, με σκοπό κυρίως την επίδειξη και την ικανοποίηση ενός κόμπλεξ που έχει προκύψει από παλιά με την απόλυτη φτώχεια που έχουν ζήσει πολλοί από αυτούς. Οι πιο έξυπνοι – λίγοι όμως – κάποια χρήματα που έβγαλαν μαζικά μέσα από τις παράνομες δραστηριότητες τα επένδυσαν σε νόμιμες δραστηριότητες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με την επιρροή που απέκτησαν έγιναν επώνυμοι επιχειρηματίες και κάποιοι απέκτησαν και πολιτική επιρροή. Δηλαδή ασχολήθηκαν και με την πολιτική. Όταν έχεις απεριόριστα χρήματα – δηλαδή εάν βγάζεις από ναρκωτικά, από επιδοτήσεις κτλ. γύρω στις 500.000 ευρώ τον χρόνο – μιλάω για ένα ποσό, το οποίο είναι πολύ σύνηθες γι’ αυτούς – προφανώς μετά από 10 χρόνια θα βρεθείς με πέντε και έξι τουριστικές βίλες, θα βρεθείς με πολυτελή αυτοκίνητα και διαμερίσματα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο με επιχειρήσεις… θα είσαι κύριος…».