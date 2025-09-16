Δράμα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη μοιραία επίθεση αρκούδας σε 61χρονο ορειβάτη

Ο 61χρονος ορειβάτης κατέγραψε καρέ καρέ τον θάνατο του, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση σε γκρεμό, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στην Δράμα.

Το Live News έφερε στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο καταγράφονται οι τελευταίες εικόνες που είδε ο ορειβάτης Χρήστος Σταυριανίδης. Σημειώνεται ότι ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του στις 09 Ιουνίου 2025 όταν αρκούδα στη Δράμα τον έσπρωξε στον γκρεμό με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 150 μέτρων.

Ο ορειβάτης έχει πέσει κάτω και κατρακυλάει, με το κινητό του να καταγράφει τα πάντα. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα νεκρός.

Στο βίντεο φαίνεται οι ορειβάτες να εντοπίζουν την αρκούδα και ο Χρήστος Σταυριανίδης να μιλάει μάλλον σε συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Στη συνέχεια φαίνεται η αρκούδα που ξεκινάει να τρέχει, ενώ ακούγεται να γαυγίζει το σκυλί των ορειβατών.

«Ρίξε Δημήτρη», ακούγεται την στιγμή που μάλλον οι ορειβάτες ρίχνουν σπρέι πιπεριού στην αρκούδα.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός.

Το χρονικό της τραγωδίας στη Δράμα

Για πεζοπορία είχαν πάει οι δύο άνδρες σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο, ωστόσο η βόλτα στο βουνό κατέληξε σε τραγωδία.

Το βίντεο έρχεται αδιάψευστος μάρτυρας των όσων συνέβησαν, βάζοντας έναν δραματικό επίλογο στην ιστορία. Ο δημοσιογράφος Βαίλης Λαμπρόπουλος ο οποίος εξασφάλισε για το MEGA το βίντεο, σημείωσε:

«Το εν λόγω βίντεο, το οποίο ήταν γνωστό ότι υπήρχε, είχε σταλθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια στη βόρειο Ελλάδα, εντάχθηκε εδώ και αρκετό καιρό στη δικογραφία. Αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου».

«Στο σώμα του άτυχου ανθρώπου δεν είχαν βρεθεί ίχνη χτυπήματος από αρκούδα, ο θάνατός του προήλθε από την πτώση. Δεν υπάρχει φυσικά εμπλοκή άλλου ατόμου. Το κύριο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει όλοι, ιδιαίτερα με τα άγρια ζώα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφησαν την αρκούδα, δεν έλαβαν μέτρα ασφαλείας, έπρεπε να ήταν προσεκτικοί. Όλα εξελίχθηκαν ραγδαία».

Η αρκούδα είχε αρχικό στόχο τον σκύλο

«Ο σκύλος ερέθισε την αρκούδα και έγινε αυτό που έγινε», λέει από την πλευρά του ο Χρήστος Ράμος, επικεφαλής εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ.

«Πήγαν σε ένα μέρος το οποίο το γνώριζαν, πήγαν όμως σε ένα βουνό με άγρια φύση που δεν έχει καταμετρημένες αρκούδες. Έτυχε η κακιά στιγμή».

«Ο πρώτος στόχος της αρκούδας ήταν ο σκύλος», καταλήγει.