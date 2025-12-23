Δωρεά 10.000 ευρώ στον Σύλλογο ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»

Δωρεά ύψους 10.000 ευρώ προς τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινωνικής πρωτοβουλίας εν όψει των Χριστουγέννων. Η προσφορά έγινε εκ μέρους του Ομίλου PHAEDRA, με πρόεδρο τον καθηγητή Μανώλη Ρογδάκη, που εκπροσωπήθηκε από τον Νικόλα Ρογδάκη, τη Σμαράγδα Ρογδάκη και τον Τάσο Μολυβά.

Η πρωτοβουλία ενισχύει το έργο του Συλλόγου για την ποιοτική φροντίδα και υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες (για περισσότερες πληροφορίες, ergastiri.org).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει τη συλλογική ευθύνη που έχουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία απέναντι σε όσους χρειάζονται διαρκή στήριξη, φροντίδα και ουσιαστικές ευκαιρίες».