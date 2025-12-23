Δωρεά 10.000 ευρώ στον Σύλλογο ΑμεΑ «Το Εργαστήρι»
Η πρωτοβουλία ενισχύει το έργο του Συλλόγου
Δωρεά ύψους 10.000 ευρώ προς τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινωνικής πρωτοβουλίας εν όψει των Χριστουγέννων. Η προσφορά έγινε εκ μέρους του Ομίλου PHAEDRA, με πρόεδρο τον καθηγητή Μανώλη Ρογδάκη, που εκπροσωπήθηκε από τον Νικόλα Ρογδάκη, τη Σμαράγδα Ρογδάκη και τον Τάσο Μολυβά.
Η πρωτοβουλία ενισχύει το έργο του Συλλόγου για την ποιοτική φροντίδα και υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες (για περισσότερες πληροφορίες, ergastiri.org).
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει τη συλλογική ευθύνη που έχουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία απέναντι σε όσους χρειάζονται διαρκή στήριξη, φροντίδα και ουσιαστικές ευκαιρίες».
