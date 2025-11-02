Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Τον “γάζωσαν” με πολεμικό καλάσνικοφ – Ποιος ήταν ο γνωστός στις αρχές “μπόντι μπίλντερ”

Ένα ακόμη συμβόλαιο θανάτου φαίνεται ότι εκτελέστηκε το βράδυ του Σαββάτου με την εν ψυχρώ δολοφονία του γνωστού στις αρχές ως μέλος της Greek Mafia, Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Ο 42χρονος με το παρατσούκλι “μπόντι μπίλντερ” βρισκόταν στην Αράχωβα το Σαββατοκύριακο και βρέθηκε νεκρός σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής. Οι δράστες τον εκτέλεσαν χρησιμοποιώντας ένα πολεμικό καλάσνικοφ με τον 42χρονο ποινικό να αφήνει την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Ο ποινικός, μέλος του σκληρού πυρήνα της Greek Mafia, βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο πολυτελές ξενοδοχείου. Μία γυναίκα, η οποία κάλεσε τις Αρχές, ήταν μαζί του την ώρα της εκτέλεσης, ενώ ο 42χρονος φέρεται να πέθανε ακαριαία καθώς δέχτηκε πολλές σφαίρες πέφτοντας σε μία λίμνη αίματος.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως άκουσαν διαδοχικούς πυροβολισμούς, ενώ λίγο αργότερα είδαν καπνούς από το καμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα για τη διαφυγή των δραστών. Στο Λιβάδι Φώκιδας βρέθηκε ένα καμένο όχημα το οποίο εικάζεται ότι είναι αυτό που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να πραγματοποιήσουν το “χτύπημα”.

Οι δράστες φαίνεται να γνώριζαν καλά το χώρο δείχνοντας ότι μάλλον τον παρακολουθούσαν, ενώ οι αστυνομικές έρευνες προσανατολίζονται σε συμβόλαιο θάνατο που μάλλον εκτελέστηκε λόγω “ανακατάξεων” που συνεχίζονται αθόρυβα στον χώρο της λεγόμενης Greek Mafia.

Το προφίλ του μπόντι μπίλντερ

Ο Γιάννης Λάλας είναι γνωστός των αρχών καθώς το ΄όνομα του έχει μπλεχθεί σε αρκετές υποθέσεις που ερευνά η δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Πρώτη και πιο γνωστή, το ότι είχε κατηγορηθεί ως ένας από τους βασικούς υπόπτους για το συμβόλαιο θανάτου του Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021.

Μαζί με τον αδελφό του είχαν προσαχθεί και οδηγηθεί σε δίκη, ωστόσο τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Είχε επίσης εμπλακεί στην υπόθεση της δολοφονίας του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη στο Γαλάτσι, με την υπόθεση εκείνη να οδηγείται επίσης σε απαλλαγή. Παρά τις αθωώσεις, το όνομά του παρέμενε συνδεδεμένο με υποθέσεις συμβολαίων, λαθρεμπορίου καυσίμων και εκβιασμών. Τον Μάιο του 2025 είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση έξω από πρατήριο καυσίμων στα Άνω Λιόσια, ιδιοκτησίας του. Οι δράστες τότε τον είχαν καταδιώξει με θωρακισμένο όχημα και τον είχαν «γαζώσει» με αυτόματα όπλα· σώθηκε μόνο χάρη στη θωράκιση του αυτοκινήτου του.