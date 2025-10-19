Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στον ανακριτή σήμερα οι δύο 22χρονοι – Αλληλοκατηγορίες για τη δολοφονία

Στον ανακριτή Καλαμάτας οδηγούνται σήμερα (19 Οκτωβρίου 2025) οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 68χρονο επιχειρηματία και τον επιστάτη του κάμπινγκ του. Οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται, επιρρίπτοντας ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το αιματηρό έγκλημα.

Η Διεύθυνση Ανθρωποκτονιών εξετάζει εντατικά τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και ένα τεράστιο όγκο υλικού από περίπου 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι κινήσεις και οι ρόλοι των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο ένας από τους κατηγορούμενους –που φέρεται ως συνεργός– επιμένει ότι δεν ήταν παρών τη στιγμή του φονικού και πως δεν είχε καμία συμμετοχή στη δολοφονία. Από την άλλη, ο δεύτερος –που φέρεται ως εκτελεστής– ισχυρίζεται ότι δεν πυροβόλησε και ότι απλώς οδήγησε το σκούτερ, χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις του φίλου του.

Ο φερόμενος εκτελεστής υποστηρίζει πως αν είχε πρόθεση να σκοτώσει, δεν θα χρησιμοποιούσε το πραγματικό του όνομα και τη διεύθυνσή του στο ξενοδοχείο όπου διέμειναν λίγο πριν τη δολοφονία, ούτε θα είχε μαζί του το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο που είναι καταχωρημένο στο όνομά του.

Αν και προανακριτικά άσκησε το δικαίωμα της σιωπής, φέρεται να είπε προφορικά σε αστυνομικό ότι απλώς ακολούθησε τον φίλο του σε μια «δουλειά», γνωρίζοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Όπως φέρεται να είπε, εκείνος θα οδηγούσε το σκούτερ, ενώ ο φίλος του θα του έδινε αμοιβή 500 έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με το αποτέλεσμα της «δουλειάς».

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα του εγκλήματος. Εξετάζεται εάν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εμφανιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας, υπόθεση για την οποία είχε ήδη αναλάβει την ευθύνη ένας από τους 22χρονους.

Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία αναζητούνται στις πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος και της συντρόφου του, που κράτησαν έξι ώρες. Η ανακρίτρια εστιάζει σε ένα περίεργο τηλεφώνημα που έγινε αμέσως μετά τη δολοφονία, από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του ενός 22χρονου. Ο τελευταίος έχει ήδη καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να φωτιστούν τα κίνητρα και οι διασυνδέσεις τους.

Τέλος, οι Αρχές εξετάζουν και το τεταμένο οικογενειακό κλίμα ανάμεσα στο θύμα και την ανιψιά του, με την οποία φέρεται να είχε σοβαρές διαφωνίες σχετικά με ανακαίνιση στο κάμπινγκ. Ο 68χρονος μάλιστα πίστευε ότι η ανιψιά του και ο γιος της ενδέχεται να σχετίζονται με την προηγούμενη απόπειρα σε βάρος του.