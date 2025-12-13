Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Δύο γυναίκες στο κάδρο των ερευνών – Οι αντιφάσεις του ανιψιού

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο γυναίκες στην υπόθεση διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Τη σύνδεση των δύο προσώπων με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ εξετάζει η αστυνομία, εν μέσω αναφορών για πιθανές εμπλοκές σε εγκληματικές ενέργειες.

Τις έρευνες συνεχίζει η αστυνομία ώστε να ξεδιαλύνει την κατάσταση γύρω από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα και να εντοπίσει τυχόν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποκαλύψεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, στο “κάδρο” των ερευνών βρίσκονται δύο νέα πρόσωπα, τα οποία εξετάζεται αν γνώριζαν ή βοήθησαν στο διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και μία ακόμη γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.

Όπως είναι γνωστό, αναζητείται ένα ακόμη άτομο, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Συγκεκριμένα είναι ο 30χρονος συνεργάτης του φίλου του ανιψιού με δραστηριότητα στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας και γιο γνωστού επιχειρηματία.

Ο νεαρός, που φέρεται να είχε ρόλο καθοδηγητή των δύο 22χρονων, βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές αρχές.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του ανιψιού

Φαίνεται πως ήταν το πρόσωπο-κλειδί για την εξιχνίαση του αιματηρού εγκλήματος ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, πλέον κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που ενορχήστρωσε την εκτέλεση του θείου του και του φίλου του, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως.

Στα όσα είπε στις δύο πρώτες καταθέσεις του, για τη σκηνή του εγκλήματος, παρατηρήθηκαν διαφορές, καθώς τη μία ανέφερε πως ήταν όρθιος κοντά στο τζάκι και την άλλη πως ήταν καθιστός απέναντι από τον θείο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι», είχε πει στην πρώτη του κατάθεση.

«Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης», είπε στη συμπληρωματική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφορετικές περιγραφές έδωσε και για τις πρώτες κινήσεις που έκανε μετά τη δολοφονία του θείου του.

«Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου», είπε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω λέγοντας στον επιστάτη ”τρέχα ρε”. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου αν και είχα φύγει πιο μακριά», είπε στη συμπληρωματική.

Άλλο κρίσιμο σημείο είχε να κάνει με τις περιγραφές του ανιψιού για τον 22χρονο που δήλωνε συνεργός και με βάση το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν ο εκτελεστής στο διπλό έγκλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ανιψιός φέρεται να έκρυψε τον εκτελεστή μετά το έγκλημα και την επόμενη ημέρα να τον μετέφερε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας διευκολύνοντας τη διαφυγή του.

Για ένα «διαβολικό σχέδιο» μίλησε η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, σχολιάζοντας τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου και του 31χρονου επιχειρηματία φίλου του, που ήταν ο εργοδότης των δύο 22χρονων δραστών.