Διονυσία Κουκίου για την 13χρονη ανιψιά της που εξαναγκάστηκε από συμμαθήτριες της να τις φιλήσει τα πόδια: «Μετά το περιστατικό δέχθηκε απειλές»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Power Talk» και την Τατιάνα Στεφανίδου ήταν το απόγευμα της Τετάρτης (24.09) η Διονυσία Κουκίου που πρόσφατε έλαβε μέρος στο «Big Brother».

Το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στην κακοποίηση που βίωσε η ανιψιά της από συνομιλήκους της. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το 13χρονο κορίτσι που κακοποιήθηκε από συμμαθήτριες της και αναγκάστηκε να τους φιλήσει τα πόδια.

«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για εκείνη αλλά για όλα τα παιδιά. Έχω το βήμα να βγω στην τηλεόραση να μιλήσω, αλλά πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν κακοποίηση και δεν το μαθαίνει κανείς. Δεν βγαίνω για εκείνη αλλά για τα υπόλοιπα παιδιά. Σαν κοινωνία λένε ότι φταίνε οι γονείς και τα παιδιά, πρέπει να εστιάσουμε να βρούμε το πρόβλημα του φαινομένου, από που πηγάζει όλο αυτό. Η Αστυνομία ενήργησε άμεσα και έκανε πολύ σωστά τη δουλειά της», τόνισε η Διονυσία Κουκίου.

«Το παιδί έχει επιστρέψει στο σχολείο, οι θύτες πήραν μια διήμερη αποβολή και επέστρεψαν κι αυτοί στο σχολείο. Μετά από δυο ημέρες, το ένα από τα τέσσερα κοριτσάκια είπαν πάλι κάτι που δεν λέγεται στον αέρα – είναι απρεπής έκφραση -και της είπαν “ξέρεις και από μηνύσεις, θα τα πούμε”. Έκτοτε δεν την έχουν ενοχλήσει τα υπόλοιπα κορίτσια. Όλες μαζί το έκαναν», συμπλήρωσε το μοντέλο.

«Το παιδί έχει κρίσεις άγχους και δεν του είναι καθόλου εύκολο να επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον και να προαυλίζονται στον ίδιο χώρο. Περιμένω όμως την απόφαση της δευτεροβάθμιας που θα πω ότι μετά το βίντεο μου πήγε ο διευθυντής στο σχολείο», σημείωσε.

«Τα υπόλοιπα παιδάκια της είπαν ότι θα σταθούν δίπλα της. Η ανιψιά μου δεν έχει φόβο, έχει εμάς», εξομολογήθηκε.