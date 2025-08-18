Δήμος Αθηναίων: Ξήλωσε δεκάδες εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια (φωτογραφίες)

Στην απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων από τα πεζοδρόμια προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων ύστερα από συνεννόηση με τον ΟΤΕ.

Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι παρέμεναν ανενεργοί για πολλά χρόνια σε διάφορα σημεία της πόλης, χωρίς λειτουργική χρήση, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Οι θάλαμοι αυτοί αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Η Αντιδημαρχία Υποδομών του Δήμου Αθηναίων επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Μετά από αυτή την παρέμβαση, αποξηλώθηκαν σταδιακά 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα ακολουθήσουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.