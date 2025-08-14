Απάντησε στον Δούκα ο Μπακογιάννης για την Βασιλίσσης Όλγας – «Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε»

Τη δική του απάντηση στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα έστειλε ο Κώστας Μπακογιάννης με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, στάθηκε στα όσα ανέφερε ο Χάρης Δούκας για την ανάρτησή του για την οδό Βασιλίσσης Όλγας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

«Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε.

Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για ‘χαμένη Ατλαντίδα’.

Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό.

Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους. Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί».