Δήμος Αθηναίων: Αναστέλλονται οι δημοτικές υπηρεσίες την Τρίτη

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, αύριο Τρίτη (16/12) θα πραγματοποιηθεί αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών του, «στο πλαίσιο της κινητοποίησης όλων των Δήμων για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που προκαλούν η υποστελέχωση και η ανεπαρκής χρηματοδότηση στη λειτουργία των Δήμων και στην παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης θα λειτουργούν βασικές και απολύτως επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πολιτική προστασία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τεχνόπολη, θα συμμετέχει στην απεργία του Δήμου, με τις διοικητικές της υπηρεσίες κλειστές. Στο κλείσιμο θα συμμετέχουν επίσης οι διοικητικές υπηρεσίες του ΟΠΑΝΔΑ, της Αναπτυξιακή Αθήνας και της ΔΑΕΜ Α.Ε.

«Ο Δήμος Αθηναίων ζητά την κατανόηση των πολιτών και τη στήριξή τους στον κοινό αγώνα για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αποτελεσματικού Δήμου, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας», αναφέρει στο τέλος η δημοτική Αρχή.