Δημογραφικό: Ο εθνικός μας κίνδυνος – Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή του

Το δημογραφικό πρόβλημα λαμβάνει «εξαιρετικά ανησυχητικές» τάσεις, αφού δραματική μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας προβλέπουν επιστήμονες, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Χαρακτηριστικά, το 2022 οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 8,8 χιλιάδες, σε σχέση με το 2021. Σε συνδυασμό με τους αυξημένους, λόγω της πανδημίας θανάτους, που άγγιξαν τις 140.000, η χώρα μας κατέγραψε πρωτοφανές στα χρονικά αρνητικό φυσικό ισοζύγιο. (-65.000).

Η Ελλάδα συρρικνώνεται, με τα νέα ζευγάρια να αναβάλουν για αργότερα την απόκτηση παιδιού, ενώ ο πληθυσμός της χώρας, σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέχρι το 2050 θα έχει μειωθεί έως και 1,4 εκατομμύρια, εάν δεν ληφθούν μέτρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Τρίτη 17 Οκτωβρίου σε συνέδριο για το δημογραφικό, χαρακτήρισε τη λύση του προβλήματος, εθνικό χρέος. Η κυβέρνηση εργάζεται ήδη για την επίλυση του εθνικού αυτού προβλήματος. Στην παρακάτω κάρτα μπορείτε να δείτε τις εξαγγελίες και τα σχετικά μέτρα που επανέλαβε εχθές και ο πρωθυπουργός:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του στο χθεσινό συνέδριο «Δημογραφικό 2023 – Ωρα για δράση», που διοργάνωσε η Next is Now και η Dome Consulting, υπογραμμίζοντας τα εξής: “Κλείνω με την εξής ευχή: Η αντιμετώπιση του δημογραφικού να μπορέσει να ενώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε μία κοινή διαδρομή, χωρίς λαϊκίστικες και χωρίς εθνικιστικές κορώνες. Δεν πρόκειται εξάλλου για κομματικό χρέος, πρόκειται για εθνικό χρέος“.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξει και ο θεσμός των “Νταντάδων της Γειτονιάς”. Το πρόγραμμα αυτό αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων -κυρίως- γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού-φροντιστή.

Τέλος, να σημειωθεί πως σημαντικό ρόλο στη μείωση του πληθυσμού, έχει παίξει και το γεγονός ότι, το πλήθος των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία μειώθηκε περίπου κατά 450 χιλιάδες από το 2008 μέχρι και το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Το minimal σπίτι της Νατάσας Θεοδωρίδου με τους πολύχρωμους πίνακες και το μαρμάρινο μπάνιο (pics&vid)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπάιντεν: Ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου στη Γάζα έγινε από την άλλη πλευρά – Το “ευχαριστώ” του Νετανιάχου (vid)