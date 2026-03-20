Δήμαρχος Άη Στράτη: Η πρώτη φωτογραφία του δημάρχου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

Τους τελευταίους μήνες ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, βρίσκεται στην Αθήνα, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες θεραπείες, μετά τη συγκινητική δημόσια εξομολόγησή του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», στο οποίο νοσηλεύεται ο Κωνσταντίνος Σινάνης, έφτασαν μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας.

Την περασμένη Τρίτη (17/03), ο Δήμαρχος υπεβλήθη σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου, μία διαδικασία που οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία.

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωση του, ο κ. Σινάνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή 22 Μαρτίου, διάστημα κατά το οποίο δεν θα είναι δυνατή η απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Όμως σκόρπισε χαμόγελα η ανάρτηση από το «Αττικόν», καθώς συνοδευόταν από την πρώτη φωτογραφία του Δημάρχου μετά την επέμβαση. Με το μήνυμα «Σιγά σιγά τα δύσκολα περνάνε με Πίστη, Υπομονή και Αισιοδοξία! Και τα καλύτερα έρχονται… Αρχηγόπουλο είσαι και θα είσαι πάντα», επιβεβαιώθηκε ότι η μετεγχειρητική του πορεία εξελίσσεται ομαλά.

Για όσο διάστημα διαρκεί η ανάρρωση, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για επείγοντα θέματα με το Γραφείο Δημάρχου στο τηλέφωνο 2254093210 (εσωτ. 101).