Μήνυμα ελπίδας από τον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου μετά την αποκάλυψη για τον καρκίνο: “Θα τον πατήσω κάτω και θα γυρίσω πίσω”

Για την περιπέτεια της υγείας του μίλησε το πρωί της Τετάρτης 7/1 ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ο οποίος ανήμερα των Φώτων αποκάλυψε ότι πάσχει από μία σπάνια μορφή καρκίνου.

Όπως ανέφερε στον ΑΝΤ1 ο κ. Σινάνης, επέλεξε να μιλήσει δημόσια για την κατάσταση της υγείας του καθώς, όπως πιστεύει, «οι σχέσεις χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια» και ότι δεν υπήρχε λόγος, όπως είπε χαρακτηριστικά, «να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρόκειται για κάτι ιάσιμο, καθώς «η επιστήμη έχει προχωρήσει».

Ο 35χρονος δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου στάθηκε στη σημασία της ψυχολογίας στην αντιμετώπιση της ασθένειας, τονίζοντας ότι αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα στον αγώνα κατά του καρκίνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο, λέγοντας πως από την αγάπη των πολιτών αντλεί τη δύναμή του για να συνεχίσει.

«Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η καθημερινότητα σε έναν μικρό και απομακρυσμένο τόπο είναι δύσκολη.

Ο Κώστας Σινάνης έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας, δηλώνοντας ότι «θα πατήσω κάτω τον καρκίνο, για να μπορέσω να πατήσω κάτω και τα προβλήματα της κοινωνίας και του τόπου μου», ξεκαθαρίζοντας πως παραμένει προσηλωμένος στο έργο του και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι λόγω των θεραπειών για τον καρκίνο δεν θα βρίσκεται σε επαφή με τους συνανθρώπους του, όμως θα διατηρήσει επαφή μαζί τους. «Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας».