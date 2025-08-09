Δικογραφία σε βάρος 38χρονου Έλληνα για πορνογραφία ανηλίκων

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος 38χρονου ημεδαπού για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από Αρχές της Βουλγαρίας και των Η.Π.Α., μέσω του Τμήματος Europol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, αναφορικά με διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων από χρήστη του διαδικτύου.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω χρήστης, σε επικοινωνία που είχε με ανήλικη, κάτοικο Βουλγαρίας, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνικές χειραγώγησης για την άσκηση ψυχολογικής βίας και την πρόκληση φόβου, απέσπασε από εκείνη σεξουαλικό υλικό στο οποίο εμφαίνεται η ίδια, ενώ την εξανάγκασε να κακοποιήσει σεξουαλικά την ανήλικη αδερφή της.

Από τις διενεργηθείσες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 38χρονου, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- κινητά και -3- σκληροί δίσκοι.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.