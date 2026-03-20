Δικηγόρος του 20χρονου που μαχαιρώθηκε στην Θεσσαλονίκη: “Η δολοφονία του σχετίζεται με οπαδική βία”

Στα στοιχεία που δείχνουν ότι η δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης είχε οπαδικό κίνητρο αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία, η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία» τόνισε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις στο MEGA. Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που δολοφονήθηκε, Νίκος Αλεξανδρής μίλησε για την υπόθεση επισημαίνοντας:

«Ο νεκρός είναι πάντα ο ίδιος, δεν έχει χρώμα. Όμως θα πρέπει οι συγγενείς των νεκρών να θεωρούν ότι υπάρχει ισονομία. Έχουμε δύο γονείς οι οποίοι δεν έχουν βγει έξω όλες αυτές τις μέρες. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις προηγούμενες περιπτώσεις».

Στη συνέχεια ο κ. Αλεξανδρής σημείωσε «τα στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μας από τις πρώτες μέρες και φοβούμαι πως θα αποδειχθεί ότι τα είχε η αστυνομία στη διάθεσή της, δείχνουν ότι είναι ξεκάθαρη δολοφονία η οποία έχει να κάνει με οπαδική βία»

«Νομίζω ότι τα μηνύματα τα είχε η αστυνομία από την πρώτη στιγμή. Σε αντίστοιχες δολοφονίες – γιατί οι δολοφονίες είναι ίδιες παντού – σε αντίστοιχες δολοφονίες θυμίζω ότι είχαν ανέβει κλιμάκια της ΕΥΠ σε κάποιες ώρες πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ περιμένουμε», δήλωσε ακόμη μεταξύ άλλων, μιλώντας στο Mega.

Όπως κατήγγειλε ο δικηγόρος της οικογένειας «Εμπλέκονται και στελέχη της ΠΑΕ Άρης» στην υπόθεση ενώ κάνει λόγο για «ξεκάθαρη δολοφονία σχετιζόμενη με την οπαδική βία».

Κακουργηματική δίωξη στον φίλο του 20χρονου

Ο 19χρονος φίλος του 20χρονου δεν απολογήθηκε ούτε χθες, καθώς η πλευρά του 23χρονου ζήτησε να αναβαθμιστεί η κατηγορία σε κακούργημα.

Όπως έγινε γνωστό, με κακουργηματική δίωξη βαρύνονται τα δύο άτομα που φαίνεται να ήταν παρόντες στο αιματηρό επεισόδιο. Πρόκειται για τον 19χρονο που είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές κι ένα ακόμη πρόσωπο που αναζητείται.

Εξετάζοντας σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης η υπεράσπιση του 23χρονου, καθ ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, η Εισαγγελική Αρχή προχώρησε στην άσκηση δίωξης εις βάρος των δύο αυτών ατόμων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Εκτός από την κατηγορία αυτή, σε βαθμό κακουργήματος, αντιμετωπίζουν επιπλέον τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες – η δεύτερη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο 19χρονος που κρατείται από την περασμένη Κυριακή και ήταν να απολογηθεί χθες Πέμπτη (19/03) στην ανακρίτρια, πήρε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις το πρωί του Σαββάτου, οπότε θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.