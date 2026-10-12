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Δίκη για τα Τέμπη: “Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του – Νεκροθάφτης της υπόθεσης ο Μπακαΐμης” είπε ο Χρήστος Τηλκερίδης

Συνεχίζεται αύριο η διαδικασία με καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων

Δίκη για τα Τέμπη: “Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του – Νεκροθάφτης της υπόθεσης ο Μπακαΐμης” είπε ο Χρήστος Τηλκερίδης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με την κατάθεση του Χρήστου Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ο Άγγελος είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί, το σκοτώσανε το κάψανε και μου το πετάξανε. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι έκανε λάθος ο σταθμάρχης αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά. Είναι light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας» κατέθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Τηλκερίδης ασκώντας παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη τονίζοντας πως «είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης».

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Οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων συνεχίζονται αύριο Τρίτη.

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