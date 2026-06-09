Δίκη για τα Τέμπη: Απορρίφθηκε αίτημα για προσκόμιση εγγράφου σχετικά με τη δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας του Δημοσίου

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην υπουργού Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, αναφορικά με τη δήλωση παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Το αίτημα υπέβαλε η συνήγορος συγγενών θυμάτων και τραυματία, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την εισαγγελέα να προτείνει την απόρριψή του, καθώς, όπως ανέφερε, δεν το κρίνει απαραίτητο για το παραδεκτό της δήλωσης του Δημοσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση του ελληνικού Δημοσίου στρέφεται μόνο κατά των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί η δήλωση του Δημοσίου με την εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να προσκομίζει σήμερα στο δικαστήριο συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με την κυριότητα του τροχαίου υλικού. Η εκπρόσωπος του Δημοσίου τόνισε, επίσης, πως η δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για τους συγκεκριμένους τέσσερις κατηγορούμενους δεν σημαίνει ότι αυτοί φέρουν «αποκλειστικά την ευθύνη». Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται με την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.