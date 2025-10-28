Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Διάσωση 57 μεταναστών στην Ιεράπετρα

Θα τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τα απαραίτητα μέσα υποστήριξης

Το λιμενικό προχώρησε το πρωί της Τρίτης (28/10) στην διάσωση 57 μεταναστών ανοιχτά της Ιεραπέτρας στα νότια της Κρήτης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 57 αλλοδαπών επιβαινόντων σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 11 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Οι διασωθέντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.) και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα και τα απαραίτητα μέσα υποστήριξης.

